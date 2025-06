"Siete al servizio di Fratelli d’Italia". Ricci insulta gli inviati di Far West. Condanna da politici e giornalisti

di Antonella Marchionni

"L’educazione nei confronti dei giornalisti che pongono domande facendo il loro mestiere è civiltà. E in questo Matteo Ricci ha gravemente peccato". Le parole arrivano come una stoccata netta dalla Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) e dal sindacato dei giornalisti marchigiani (Sigim) che accusano l’europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro nonché attuale candidato alla presidenza delle Marche di aver superato il limite nel confronto con una cronista Rai. Ad accendere la miccia è stata l’intervista realizzata dalla giornalista Manuela Iatì e dal filmaker Matteo Keffer per la trasmissione FarWest di Rai3 andata in onda venerdì scorso, durante la quale Ricci ha liquidato le domande sul conferimento degli incarichi a Daniele Vimini, censurato dall’autorità anticorruzione Anac, dicendo: "Siete al servizio di Fratelli d’Italia".

Una frase che ha indignato l’intera categoria. Ricci era stato intervistato nel corso della cerimonia del 2 giugno che si era svolta a Urbino, insieme a lui erano stati ascoltati anche Andrea Biancani e Daniele Vimini. Anche il sindacato Unirai ha espresso "piena solidarietà alla collega Rai, oggetto di un attacco inaccettabile durante lo svolgimento del proprio lavoro giornalistico. Condanniamo con fermezza il comportamento di Ricci, che ha superato ogni limite del confronto civile e professionale. Chiediamo pubbliche scuse e ribadiamo con forza il diritto dei giornalisti Rai a svolgere liberamente il proprio lavoro, senza pressioni o delegittimazioni".

E’ la seconda volta che Far West si occupa della politica pesarese. Durante la puntata precedente andata in onda a marzo i riflettori erano puntati sull’inchiesta del Carlino, poi diventata oggetto di un fascicolo aperto in procura per concorso in corruzione e falso, sul quale stanno indagando squadra mobile della polizia e Finanza. Venerdì l’approfondimento ha riguardato anche la gestione delle risorse pubbliche e il ruolo degli enti controllati, come la Fondazione Pescheria, presieduta per anni dallo stesso assessore alla Cultura Vimini. Un intreccio che solleva forti interrogativi, ai quali la stampa ha chiesto risposte.

Nel giro di poche ore il caso si è trasformato anche in terreno di scontro politico. Fratelli d’Italia, Forza Italia e numerosi esponenti del centrodestra hanno preso posizione, accusando Ricci di arroganza e mancanza di trasparenza. "Ricci è l’esempio di quanto questa sinistra sia allergica alle inchieste quando toccano lei", attacca Francesco Filini (FdI). "Ricci dovrebbe scusarsi con i giornalisti di Far West e Rai 3 per le gravissime offese e le insinuanti affermazioni", aggiunge Galeazzo Bignami (FdI). Duro anche il senatore Gianni Berrino che definisce "gravissime" le parole di Ricci, mentre per Augusta Montaruli (FdI) "finalmente la Rai svolge il suo ruolo di servizio pubblico a 360 gradi". Duro anche il senatore Roberto Rosso (FI): "Sottile e i suoi inviati non si lascino intimidire".