Sigilli ad addobbi e ferramenta senza marchio Ce

La Guardia di Finanza di Pesaro e della Compagnia di Fano hanno sequestrato oltre 68.400 prodotti non conformi ai requisiti minimi di sicurezza. In particolare, i controlli, eseguiti in diversi esercizi commerciali della provincia, hanno permesso di individuare addobbi natalizi, articoli di ferramenta, da cucina, di elettronica e per animali, privi delle dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l’utilizzo, delle avvertenze di sicurezza e della composizione merceologica. Le suddette indicazioni sono, infatti, fondamentali, in quanto, oltre ad attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza dell’Unione Europea e nazionali, garantiscono che il prodotto non sia stato fabbricato con sostanze potenzialmente dannose per la salute. Sequestrati i prodotti dalle Fiamme Gialle e i responsabili delle attività commerciali segnalati alla Camera di Commercio per sanzioni fino a 25.800 euro.