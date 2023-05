Sigillo d’Ateneo per Tonino Lamborghini

Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, il fondatore dell’omonima casa automobilistica nata nel 1963 (prima di quel momento il marchio si dedicava alla produzione di caldaie e trattori) per contrastare il predominio nelle granturismo della Ferrari, riceverà il Sigillo d’Ateneo dall’Università di Urbino. L’imprenditore arriverà in città martedì 16 maggio per la cerimonia, in programma alle ore 16 nell’Aula magna del Rettorato.

Dopo il conferimento dell’onorificenza per mano del magnifico rettore, Giorgio Calcagnini, terrà una lectio magistralis dal titolo "Tonino Lamborghini: un esempio di brand extention". "L’eclettismo, stella polare di un consolidato heritage familiare, lo spinge a perseguire sempre nuovi personali percorsi - si legge, tra l’altro, nella motivazione del riconoscimento da parte dell’Università Carlo Bo - spaziando in ambiti differenti, ma accomunati da un’idea di Italian style e di qualità".

Laureato in Scienze politiche economiche all’Università di Bologna, commendatore al merito della Repubblica italiana, cavaliere al merito del Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio, console onorario del Montenegro per l’Emilia-Romagna, Lamborghini è stato insignito della Laurea honoris causa in "Business Management" dalla Pro Deo University di New York e della Laurea honoris causa in "Letteratura e Design" dalla D Y Patil University, Navi Mumbai (India).

L’estensione del brand di cui parlerà nella propria lectio magistralis si è concretizzato attraverso l’azienda che fondò a propria volta nel 1981, deviando dal ramo industriale principale gestito dalla famiglia, la Tonino Lamborghini Style and Accessories, che tratta accessori di design di lusso e che, negli anni, ha toccato numerosi settori con le proprie collezioni.

Il Sigillo d’Ateneo è la massima onorificenza conferita dall’Università di Urbino. In passato è stato attribuito a personalità come Tawakkul Karman (Premio Nobel per la Pace) Carlo Rubbia (Premio Nobel per la Fisica), Elena Cattaneo (scienziata e senatrice a vita), Andrea Camilleri (scrittore), Ada E. Yonath (Premio Nobel per la Chimica) e Muhammad Yunus (economista, Premio Nobel per la Pace). L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale www.uniurb.itlive.

Chi volesse partecipare in presenza potrà prenotare un posto in aula al link www.uniurb.itlamborghini.

Nicola Petricca