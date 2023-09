Signora di 89 anni va fuori strada con l’auto. Abbatte lampione e ringhiera. Ma è illesa

Ha divelto 4 metri di guard rail, abbattuto un lampione ed è finita con la sua Golf in bilico su una scarpata con sotto un vuoto di 7 metri. Al volante dell’auto lanciata come una palla da bowling sull’asfalto c’era una donna di 89 anni. Un incidente da cui è uscita miracolosamente senza gravi conseguenze. È successo ieri pomeriggio, verso le 17.30 nella località di Gadana, lungo la strada provinciale 9. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver buttato giù parte del parapetto, il palo della luce, ha concluso la sua corsa sul boschetto vicino alla carreggiata, rischiando di finire nello scarpata. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco di Urbino, che in collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto la donna dall’auto. La conducente è stata trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale di Urbino per accertamenti. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Intervenuta sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale.

e. ros.