“Silenzi e assalti“ di Luigi Carboni. Metafora del reale, ricerca infinita

“Silenzi ed assalti“. Due termini dissonanti che evocano la conciliazione di opposti in un doppio che diviene anche una lettura della mostra, visitabile, sino al 24 settembre nella chiesa del Suffragio a Pesaro. Curata da Marcello Smarelli con una selezione di opere rivelatrici della meraviglia di un percorso di successo, è l’ultima personale di Luigi Carboni testimonial di Pesaro Capitale della cultura 2024, docente all’Accademia Belle Arti di Urbino, le mostre in campo internazionale, i suoi lavori nel mondo, le esposizioni tra Milano Roma, New York.

Un ritorno atteso dell’artista che a Pesaro nasce nel 1957 e dove ancora oggi vive e lavora. Dipinti e sculture come testimoni della complessità di una ricerca, metafora della complessità del reale, espressione di una idea dell’arte che nasce da una matrice intellettuale e si concretizza attraverso una suggestiva proposta tecnica ed estetica. Segno e disegno, laddove il disegno per Carboni è un processo di pensiero, sinonimo di fascinazione che diviene fondamento delle opere, strumento di interpretazione e linguaggio primario. Carattere precipuo di proposte che esprimono la tensione della vita per liberarsi nella tensione dell’arte: segni come trame dell’esistenza che si rincorrono, intrecci, grovigli come gomitoli arruffati da un gatto o come foreste intricate che celano sorprese.

E anche come scarabocchi di un bambino alla ricerca della forma nel desiderio di lasciare una traccia, prolungamento del sé interiore. Forme e figure che si concedono all’osservatore in un mimetismo straordinario come solo la natura saprebbe fare. Quando è l’opera Ridisegnare, quasi un manifesto della poetica e lo stile dell’ultimo periodo di Carboni, a svelare uno schema di fitte linee colorate di rosso evocatrici di tracce del pensiero alla ricerca di un approdo. Il titolo ad indicare il processo creativo che l’opera racchiude, laddove la forma viene elaborata e nello stesso tempo negata e il disegno lascia intravedere la presenza di corpi per restituire un insieme come ritratto emotivo, intimo e concettuale.

Un lavoro che riflette sulla stratificazione delle esperienze della vita e dell’arte. Una Donna con bracciale è un ‘opera rivelatrice, ancora una volta, di ordine e caos e l’attenzione smisurata al dettaglio che introduce una sorta di nuovo Spazialismo.

Ed è come se i cerchi che abitano la campitura, in ispecie il cerchio vuoto, volessero suggerirci la domanda: cosa può esserci dietro l’opera? Dinamismo, ansia creativa in grado di restituire corpi o mani che raccontano bellezza e insieme disfacimento, narrazione straordinaria che rimanda, almeno un poco, all’Azioniamo Viennese per assumere una identità che fa di un artista un artista puro.

E sono le sculture ceramiche a consegnarci una sequenza tra figurazione e astrazione, tra particolare e sincretico, unità e organizzazione, tra empatia e distacco, inquietudine e abbandono in un ossimoro visivo di sicura efficacia. Le sculture, che travalicano la concezione del busto ritratto, sono maschere come mutazioni di volti contrassegnati da intenso colore e una forma che pare in liquefazione. Fisionomie corrispondenti a lacerazioni e tormenti dell’anima, i tratti rivelatori di una ansia interiore. Ed è ancora una volta un titolo ricorrente a guidarci nella lettura delle opere, Il giardino del pensiero, a significare che la mente umana vive contraddizioni e molteplici aspetti come un giardino che cambia colore dove la vita muore e si rigenera.

Se per Martin Heidegger l’arte è un luogo in cui la verità dell’essere si rivela, evento che apre uno spazio di significato e di comprensione, così per Carboni fare arte è un modo per far emergere ciò che è nascosto, per portare alla luce l’essenza delle cose. Per fondare un nuovo mondo, laddove mondo non è un luogo fisico, ma un ambito di senso, un orizzonte di significati e possibilità nella rivelazione della sua complessità. L’arte che diviene luogo di resistenza, baluardo contro l’omologazione e la superficialità, vessillo di quella dimensione umana e artistica complessa e contraddittoria che Luigi Carboni definisce "ricerca tra la bellezza dell’esistenza e la malinconia del quotidiano".