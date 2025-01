“Silenzi e trasparenze“ di Oliviero Gessaroli

Si inaugura giovedì alle ore 18 alla Casa Museo Bisigotti Giomaro, in via Mazzini 17, la mostra personale di Oliviero Gessaroli “Silenzi e Trasparenze“, un viaggio nell’armonia dei luoghi attraverso grafica e pittura.

La mostra, che sarà aperta a ingresso libero dal giovedì alla domenica fino al 16 febbraio, sarà presentata dallo storico dell’arte Roberto Budassi Dimarienzo.

"Per Gessaroli – spiega Budassi – la linea dell’orizzonte non segna mai il limite oltre il quale si perde il sentimento, la ragione e la speranza; come non è mai confine fra luce e tenebre, fra l’ombra e il bagliore, fra materia incorporea e presenza fisica, ma passaggio graduale verso l’assoluto. Per tali ragioni, Oliviero Gessaroli può considerarsi un degno erede di una tradizione figurativa, quella dei maestri urbinati del Novecento, profondamente legata al tema del paesaggio, dipinto o inciso sui formati ridotti della pagina che, partendo da Francesco Carnevali, si dipana fra i deliziosi meandri poetici di Carlo Ceci, di Leonardo Castellani, Dante Panni, Renato Bruscaglia e Adriano Calavalle.

Le tecniche, applicate con scrupolosa consapevolezza esecutiva, per il conseguimento dei valori estetici e formali prefissati in fase progettuale, sono combinate fra loro e spesso sovrapposte. Usa colori che possano restituire la qualità delle trasparenze, dell’impalpabile pulviscolo atmosferico, come il pastello ad olio solido, come la tempera magra, l’inchiostro di china, il gessetto colorato, in una strana combinazione di pittura grassa e magra, che talvolta interviene su impianti compositivi elaborati digitalmente al computer, che forniscono la base della sperimentazione visiva che Gessaroli va conducendo, specie nelle ultime prove grafiche".

Conclude Budassi: "Nella sua opera vi è un utilizzo serio e responsabile, motivato da esigenze espressive e non da capricci o scappatoie di natura tecnica, del mezzo di riproduzione digitale, che spesso interviene nella fase progettuale dell’elaborato pittorico e grafico, senza però distrarre energie da quella manualità esecutiva, che in Gessaroli, come in pochi altri, è ancora sintomo di maestria e sensibilità".

L’esposizione, organizzata dall’associazione L’Arte in Arte, gode del patrocinio di Comune, Pro Loco e associazione Partenia di Pesaro e sarà visibile nei pomeriggi dal giovedì alla domenica e nel weekend anche la mattina.

Giovanni Volponi