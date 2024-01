Silvana Della Fornace: "Sin da piccola la spinta per aiutare gli ultimi"

Silvana Della Fornace, 64 anni, è la presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche ETS, organizzazione che ogni giorno raccoglie cibo e lo distribuisce agli enti caritatevoli. Se l’aspettava di essere candidata?

"Assolutamente no. Anzi, il primo gennaio mi hanno chiamata i miei colleghi, tutti emozionati, dicendomelo. Quasi non ci credevo, perché essere messa sullo stesso piano di giganti d’impresa e di solidarietà mi ha fatto capire come anche il mio piccolo contributo quotidiano possa dare una grande mano. Però, e devo dirlo, ad essere candidata non sarò solo io, ma tutta la mia squadra, perché tutti noi siamo testimoni di un mondo solidale e pieno di bene. La vivo con grande gratitudine".

CI racconti qualcosa di lei.

"Sin da piccola ho avuto la spinta ad aiutare gli ultimi. Mi ricordo che, con la parrocchia, mi offrivo sempre volontaria per poter prendere parte ad atti di solidarietà, come aiutare gli anziani con la spesa o le pulizie. Ho frequentato poi il Liceo Classico di Pesaro e sono andata a studiare Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, dove ho iniziato a lavorare. Poi, purtroppo per motivi familiari, sono dovuta tornare giù, iniziando a lavorare a contatto con le aziende. Dal 1 dicembre sono in pensione, ma questo non mi impedisce di essere sempre attiva per il territorio, non riesco a stare con le mani in mano. Dal ’93 ho cominciato la mia attività con il Banco Alimentare, che è stata una tappa importantissima della mia vita e che vivo ogni giorno con passione. Come dice Papa Francesco, non ci si salva da soli, ma serve qualcuno che dia una mano. Posso dire che quello della solidarietà è uno stile di vita che mi ha aiutato molto, sia nell’educazione dei miei figli che nell’ambito lavorativo".

In questi 30 anni di solidarietà, ci sono stati eventi che l’hanno colpita maggiormente?

"Ci sarebbe da scrivere un libro, ma mi limiterò solo a raccontarne alcuni. All’interno del Banco Alimentare, in questi anni, abbiamo accolto moltissime persone, disposte a lavorare nei magazzini per lo smercio dei prodotti alimentari. Molti di questi sono quelli che noi stessi abbiamo aiutato, e sono tornati chiedendoci di poter assistere altri bisognosi. Ci riempie di gioia ogni volta, perché per gratitudine hanno scelto di voler fare altro bene. Oppure, il sorriso e la gioia dei ragazzi disabili quando portiamo loro le pizzette e le brioches al pomeriggio per fare merenda. Anche se incapaci di muoversi, riescono a trasmettere una felicità ed un amore pazzesco. Far parte del Banco Alimentare, in fondo, vuol dire far parte di una rete che fa del bene, con altre associazioni solidali".

Alessio Zaffini