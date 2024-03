Silvia’s Think, Vesti il lavoro e Wallas: ecco le vetrine più belle Tre negozi di Pesaro, tra cui Sono Vesti e Silvia’s Think, vincono il concorso "La vetrina più bella" per celebrare Pesaro Capitale della Cultura 2024. Iniziativa per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzando l'identità e la creatività del territorio.