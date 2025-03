Simbolo di legalità e giustizia. L’albero di Giovanni Falcone per le scuole Alighieri e Bettini

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste e della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, alla scuola secondaria di primo grado ‘Alighieri’ e primaria ‘Bettini’ a San Lorenzo in Campo, si è svolta l’emozionante ed educativa cerimonia di consegna dell’Albero di Falcone, simbolo della legalità e giustizia. A donarlo, assieme ad altre due essenze arboree, i carabinieri del Nucleo Forestale Reparto Biodiversità di Assisi (Pg). Presenti anche i carabinieri Forestali di Serra Sant’Abbondio e i carabinieri della locale stazione di San Lorenzo.

L’Albero di Falcone è il fulcro di un brillante progetto di educazione alla legalità e all’ambiente: il Progetto Nazionale ‘Un albero per il futuro’, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, come simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie. Alcune gemme del famoso ficus posto davanti all’abitazione del giudice Falcone a Palermo, sono state fatte ‘rigermogliare’ in tanti ficus donati alle scuole d’Italia.

s.fr.