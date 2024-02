Simone Baldini insignito Cavaliere: "Bene, ma io resto ’Iron Baldo’"

I supereroi vanno inseguiti e lui, “Iron Baldo”, 42 anni, costretto alla sedia a rotelle ma in prima fila tra i volontari che lo scorso anno durante l’alluvione in Romagna spalava il fango per liberare le strade, è uno di quelli che va più veloce di tutti, anche dello stesso Quirinale.

Simone Baldini è infatti tra gli insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e il prossimo 20 marzo, durante una cerimonia che si terrà in Quirinale, verrà premiato dallo stesso presidente per “l’immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna". "Mi hanno chiamato dal Quirinale – racconta Simone, originario di Roma, residente a San Marino ma pesarese d’adozione in quanto impiegato in una ditta di servizi e manutenzione cittadina e legato sentimentalmente alla propria compagna che abita a Pesaro – e poi ho saputo che mi cercavano già da un paio di giorni perché non avevano il mio numero. A dirmi che mi volevano parlare dal Quirinale è stato il mio preparatore Michele Ravagli. Per me è stata una cosa inaspettata e oggi, tra quelli che mi conoscono, c’era chi scriveva dei messaggi tipo “Buongiorno Cavaliere”. Ma io rimango Baldo anzi, Iron Baldo".

Prima di diventare un’immagine simbolo della tenacia e della grinta dimostrata dai volontari durante l’alluvione in Romagna, Simone era conosciuto per i tanti titoli conquistati negli sport paralimpici, tra cui handbike, triathlon e canottaggio. Dal 1997 è in sedia a rotelle, a causa di un virus al midollo spinale. La sua è stata una vita da sportivo anche prima della malattia. Poi il buio, e la rinascita anche grazie alla grinta del tecnico sportivo pesarese Michele Ravagli che l’ha supportato in tutte le sue imprese: titolo europeo con il thriatlon, e poi il canottaggio, con il quale ha sfiorato Tokyo 2020.

"E’ bello che mi abbiano scelto ma il premio va anche alle migliaia di persone che, come me, si sono prodigate in quei tragici momenti. Il riconoscimento è per tutti loro. In quei giorni eravamo tutti uguali e tutti lì per lo stesso scopo. Era una fatica condivisa. Io potevo avere delle difficoltà fisiche ma insieme a me – conclude Baldo – c’erano tanti altri che, a seguito di quei tragici eventi, avevano problemi economici o familiari".

A esprimere orgoglio e soddisfazione anche la famiglia di Simone: "Mio padre – racconta Iron Baldo – ha fatto il vigile del fuoco per 40 anni e la notizia di questo riconoscimento l’ha emozionato molto". "Dal Quirinale mi hanno chiamato rintracciandomi attraverso i social in qualità di allenatore – ha raccontato il tecnico sportivo Michele Ravagli -. Mi hanno detto che cercavano Simone per questo importante riconoscimento e allora li ho messi in contatto. Sono stra-orgoglioso di lui. Simone è una gran persona e un esempio di vita". La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il prossimo 20 marzo alle ore 16,30.

Antonella Marchionni