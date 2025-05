Simoni porta in scena i pazienti-attori di Atena

SASSOCORVAROQuesta sera alle 20.30 nell’Auditorium di Sassocorvaro va in scena La finta ammalata, piece teatrale ispirata all’opera teatrale di Carlo Goldoni diretta dal regista e attore Carlo Simoni. Al suo fianco la compagnia teatrale del Gruppo Atena, composta dai pazienti con disturbi o malattia mentale delle strutture del gruppo creato dal sociologo Ferruccio Giovanetti.

Come Pasquale Rotondi salvava opere d’arte anche il teatro come forma d’arte può essere salvifica?"Il parallelismo è azzeccato – spiega Simoni, in passato premiato con il premio Rotondi –, d’altronde anche Michelangelo ci insegna che l’opera d’arte perfetta è l’uomo quindi è giusto che l’arte abbiamo come oggetto l’uomo. Io ho preso l’ispirazione dall’opera di Goldoni ma poi l’ho votata e riadattata alla mia compagnia di attori che mi accompagnerà sul palco".

Come si lavora con pazienti con disturbi mentali?"Da un punto di vista teatrale portano in scena anche i loro problemi psicologici: anche se non li vedi senti che hanno dentro una sorta di dramma umano e sociale che il teatro può curare. Vengono fuori intonazioni e aperture che vibrano, calde, piene di vita. Loro più bravi degli attori medi, perché sono sempre al massimo, carichi di umanità, portano candore e diversità. La realtà è che il teatro fa bene a tutti, libera dalle paure. Ci vorrebbe per tutti un appuntamento settimanale con un professionista del teatro".

Potrebbe sembrare una operazione di ’restauro umano’…"Del restauro salviamo la cura e l’attenzione, la delicatezza che sta alla base. Quando si lavora con soggetti fragili anche il fatto di essere in un auditorium e non in un teatro vuol dire riscrivere e rivedere tutto, rimettere in discussione quelle certezze che loro man mano si costruiscono. Per questo è un’operazione dedicata e sempre nuova".

Andrea Angelini