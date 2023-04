Sindacati: "Noi forse parte civile"

La famiglia non ha ancora fissato la data dell’ultimo saluto a Giacomo Cesaretti (foto), il 26enne fanese morto mercoledì mattina a seguito di un infortunio sul lavoro all’interno della ditta Polver di via Papiria a Fano. Nonostante la procura abbia rilasciato il nulla osta per i funerali già due giorni fa, al termine dell’autopsia che ha confermato la morte per schiacciamento del torace contro una parete.

E mentre il rappresentante legale della Polver srl, Ivo Giambartolomei, è stato indagato con l’accusa di omicidio colposo (difeso dagli avvocati Matteo Gori e Marco Baietta) i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato la loro volontà di costituirsi parte civile.