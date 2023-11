Sindaci dei capoluoghi alla riscossa. Indennità boom: 9.660 euro al mese

In politica, lo stipendio non è tutto ma aiuta. Tra due mesi, dal primo gennaio 2024, il sindaco di un capoluogo di provincia come Pesaro e come Urbino, guadagneranno 9.666,0 euro (lordi) al mese, il 20 per cento in più del 2023. Tradotto: 6700 euro netti. Ora percepiscono 8.083,7 euro lordi mensili, nel 2021 erano addirittura meno della metà: 4.508 euro lordi. Non va peggio al vicesindaco. Arriverà ad avere 7.245,0 euro lordi contro gli attuali 5.819 euro. Niente male nemmeno per gli assessori. Quelli in carica a Pesaro e a Urbino, riceveranno da gennaio in poi 5.796 euro lordi mensili contro i 4.806,9 di adesso. Guardiamo i sindaci di cittadine da 5mila a 10mila abitanti, che sono in buona parte i comuni della nostra provincia. Percepiranno dall’anno prossimo 4002,0 euro lordi al mese contro i 3.524,5 attuali. Il sindaco di Fano, con una popolazione di oltre 50mila abitanti avrà diritto ad una indennità di 6.120,0 euro.

Anche i consiglieri comunali arrotonderanno il loro gettone di presenza. Riceveranno per ogni seduta 32,53 euro per un massimo mensile di 1.552,50 euro lordi. Non va male nemmeno per i presidenti dei consigli comunali che hanno il compito di regolare l’attività consiliare. Nel 2024, quelli dei capoluoghi di provincia come Pesaro e Urbino, avranno una indennità di 5.796 euro. Nel 2021, era di 2.705 euro. In tre anni è raddoppiata. Questo vale per tutti in sindaci italiani ovviamente ma non è un caso che si sia messo in moto un movimento dei primi cittadini guidati dall’Anci per allungare il numero dei mandati. Non più due, come ora, ma almeno tre come già avviene per i sindaci di città sotto i 5000 abitanti.

Dice il sindaco Matteo Ricci sull’allungamento dei mandati in rapporto all’aumento delle indennità: "No, non credo. Sono fatti slegati tra loro. La battaglia per il terzo mandato è partita quando i sindaci percepivano indennità non adeguate, molto prima degli aumenti decisi dal governo Draghi. Non ci sono limiti per i presidenti di regione, non c’è limite per i consiglieri regionali, ministri, parlamentari europei e quindi non vedo perché debba esserci un limite per i sindaci. Ma poi decidono i cittadini, ricordiamocelo. Ma siamo agli sgoccioli. Dobbiamo agire in fretta per cambiare la norma altrimenti non c’è il tempo visto che le elezioni amministrative sono prossime. Chiedono di alzare il limite dei mandati pressocché tutti i sindaci italiani sia di centrosinistra che di centrodestra. Salvini spinge per il terzo mandato, la Schlein è possibilista mentre la Meloni invece è molto fredda perché non le conviene visto che la maggior parte dei sindaci sono di centrosinistra. Ma con i due mandati, c’è il rischio di non portare a termine un impegno, soprattutto in tempi di Pnrr da mettere a terra".

ro.da.