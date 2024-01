Sindaci di centrosinistra col governo: "Abuso d’ufficio, giusto cancellarlo"

Il reato di abuso d’ufficio è meglio cancellarlo? Il sì è quasi unanime per i sindaci e amministratori di area progressista del nostro territorio che sembrano già pronti ad intonare il De profundis. Nel dibattito nazionale, scatenato dall’analisi in Senato del disegno di legge Nordio, si sono espressi in tanti, compreso il sindaco Matteo Ricci, che da presidente delle autonomie locali, Ali, non l’ha mandata a dire, nonostante la sua opinione sia in contrasto con quella dei vertici Pd. "Abolire quel reato è una vittoria" ha dichiarato in una intervista al nostro giornale, quando Walter Verini, capogruppo Pd in commissione antimafia, contrario all’abolizione, ha osservato che eliminarlo presta il fianco a comportamenti illeciti, favoritismi condoni penali a condannati definitivi. De Caro, presidente Anci, più morbido opterebbe per “una riformulazione che arrivi ad una regola chiara: le statistiche per abusi si concludono nel 90% dei casi in assoluzioni". Abbiamo chiesto ad alcuni sindaci di centrosinistra: nessuno è per tenerlo così com’è.

Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia: "Va abolito. Non scherziamo neppure: non sta né in cielo e né in terra. Va abolito come anche lo dovrebbe essere l’omissione d’atti d’ufficio: basta che non vedi una lettera, o che non leggi una mail importante per ritrovarti indagato. Non c’entra nemmeno politicizzare la questione: chiunque lo abolirà farà una cosa buona".

Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce Mare: "Non ho dubbi. Sono dell’idea di eliminarlo, quindi sono allineato al pensiero di Matteo. Anche perché guardando i fatti in concreto, nel 90% dei casi si traduce in una piena assoluzione. E’ quindi una questione che mette a rischio i dirigenti del Comune, ferma la burocrazia e mette a rischio anche l’attività dei sindaci. Ci sono altre ipotesi di reato che permettono di controllare l’operato sia degli amministratori che dei dirigenti pubblici".

Mauro Dini, sindaco di Lunano: "Non sono un giurista e quindi non posso essere io a dire che il reato di abuso d’ufficio debba essere cancellato. Se un amministratore pubblico commette l’abuso è giusto che venga condannato e paghi per quello che fa. Ma è altrettanto evidente che, attualmente, per come è impostata la normativa, assistiamo comunque ad una situazione in cui gli amministratori che vengono accusati di quel reato devono passare le pene dell’inferno, demoliti pubblicamente per poi scoprire, dopo qualche anno, che il reato non sussisteva. Non è giusto per qualsiasi persona e non è giusto per l’amministratore pubblico. Non dico quindi di abolirlo, ma trovo giusto che venga riformulato ottenendo sia la tutela della pubblica amministrazione che la tutela della persona".

Omar Lavanna, sindaco di Mercatino Conca: "Sono d’accordo per eliminarlo. Io stesso sono finito indagato per una questione da niente. Comunque sia, ricevere un avviso di garanzia è pesante. Da anni i sindaci ne chiedono l’eliminazione. Anche il presidente della Repubblica, durante i convegni annuali dell’Anci, si è dimostrato sempre aperto in questo senso. A fronte del fatto che il 90% di casi si risolvono in una assoluzione è concreto il dubbio che non funzioni".

Massimo Seri, sindaco di Fano non ha dubbi: "Va cancellato. L’esperienza di tanti sindaci e amministratori testimonia quanto sia non appropriato all’obiettivo che si prefigge".

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia e sindaco di Isola del Piano: "Sono un fervente sostenitore del nostro segretario Schlein, ma in questo caso, riguardo l’abuso d’ufficio dissento: sono assolutamente favorevole all’abolizione di questo reato. Un amministratore, che opera in buona fede, non può lavorare nel terrore. Contro un amministratore corrotto sono pronto a sostenere perfino che si attui la confisca dei beni come ai mafiosi, ma sulla base dei casi conosciuti e delle vicissitudini vissute da tanti sindaci, accusati ingiustamente, dico che l’abuso d’ufficio va abolito. Cito due casi: Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, e Simone Uggetti, sindaco di Lodi. Nonostante siano stati poi riconosciuti innocenti gli è toccato dimettersi e quest’ultimo è finito pure in carcere".

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano: "Non ho le competenze per dire che vada abolito, ma sono d’accordo con quanti pensano che vada, se non altro, rivisto. Io pure, alla fine del 2014, dopo un anno di mandato, mi sono ritrovato indagato per una ipotesi che si è conclusa con l’archiviazione: emerse in modo evidente che il mio operato era stato mosso dalla tutela del bene comune, ma se avessi saputo che mi sarei dovuto subire quel travaglio ingiustamente, forse non l’avrei fatto. Agire in modo sproporzionato non fa che creare immobilismo e incertezza nella gestione della cosa pubblica: a rimetterci è il cittadino. Credo ci siano tanti strumenti per tutelare il bene pubblico, ma non è certo che lo si possa fare in modo efficace con l’abuso di ufficio configurato come è oggi".