Sindaci in scadenza, cinque Comuni al voto

Da Pergola alla costa, sono 5 i Comuni della Valcesano che nel 2024 andranno al voto per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio. Oltre alla città dei Bronzi, si tratta di San Lorenzo in Campo, Fratte Rosa, Monte Porzio e San Costanzo. A Pergola, dove nel 2019 si registrò la vittoria al fotofinish di Simona Guidarelli su Antonio Baldelli, con uno scarto di appena 26 voti su un totale di 3.714 schede valide, è probabile la ricandidatura della prima cittadina in scadenza, che pur non confermando la notizia si lascia andare a una considerazione piuttosto eloquente: "Quello che sta per terminare è stato un mandato molto difficile a causa del Covid, dell’alluvione e degli uffici in carenza. Siamo stati spesso dietro alle emergenze e il tempo per portare avanti i progetti è stato davvero poco. Per concludere il lavoro servirebbe almeno un altro mandato".

Più incerta, almeno in apparenza, la situazione nella compagine ‘Pergola nel cuore’, che nel frattempo ha visto l’elezione di Francesco Baldelli ad assessore regionale (nel 2020) e di Antonio Baldelli a Deputato della Repubblica (2022). Eccezion fatta per il primo dei due fratelli, la cui carica in Regione è incompatibile con quella di sindaco, sia Antonio Baldelli che gli altri membri della squadra presentatasi 5 anni fa sono candidabili e al momento non trapela nulla su un’eventuale scelta.

Ben diversa la situazione a San Lorenzo, dove nel 2019 ci fu solo la lista di Davide Dellonti (che si accingeva al secondo mandato) e dove per effetto della nuova normativa entrata in vigore nell’aprile 2022, trattandosi di un Comune con meno di 5mila abitanti (sono circa 3.400), il sindaco uscente può candidarsi per il terzo mandato ed è quasi certo che lo farà, anche se il diretto interessato ora non commenta. Dando, comunque, per scontata la sua ricandidatura, resterà da vedere se si formerà una lista antagonista, come avvenne nel 2014, o se invece correrà per la seconda volta da solo, con l’unico avversario rappresentato dal quorum del 50%.

A Fratte Rosa (900 anime), a meno che non venga approvata la legge per togliere i limiti di mandato nei comuni sotto i 5mila abitanti e introdurre il terzo in quelli da 5001 a 15mila, il sindaco Alessandro Avaltroni dovrà dire ‘stop’ essendo al termine della sua terza consiliatura (le ultime 2 senza opposizione). Al momento, però, non è chiaro chi sarà il suo sostituto, anche se molti sarebbero in pressing sul vicesindaco Marzio Massi. Di una seconda lista, invece, neppure a parlarne.

L’incertezza regna sovrana anche a Monte Porzio, col sindaco Giovanni Breccia che sembra voglia dire ‘no’ al terzo mandato consecutivo e il suo competitor del 2019 Vittoriano Solazzi già molto impegnato come coordinatore provinciale e portavoce regionale dell’Udc. A San Costanzo (4.700 abitanti), infine, nel silenzio degli interessati, sembra profilarsi una sfida tra il sindaco uscente Filippo Sorcinelli (Pd) e il giovane esponente di centrodestra Domenico Carbone.