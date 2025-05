Sindaci verso la Capitale: "Lavoriamo con Bruxelles per la nostra candidatura"

La corsa, più che altro una Maratona, a Capitale Europea della Cultura (2033), al di là di come vada a finire la candidatura Pesaro-Urbino, mette sul piatto anche le infrastrutture come la strada che collega i due capoluoghi. Una storia antica, ma sempre moderna e di attualità. Un altro tema sempreverde. Biancani come fate lei e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini a “raddrizzzare“ l’Urbinate nel giro di appena 8 anni. Questa storia ricorda la curva Le Mans della ferrovia a Fossosejore o l’alta velocità...

"No,no, io sono per le cose concrete e fattibili". E sarebbe? "Il problema è che non possiamo pensare che per fare 30 chilometri ci si debba impiegare 45 minuti. Pensiamo per esempio al turismo nel caso in cui si diventi Capitale Europea della Cultura". Sì, ma nel concreto? "Pensiamo al raddoppio della Montelabbatese fino a Morciola perché le condizioni ci sono. Quindi da Morciola verso Urbino, tenendo conto che c’è già la circonvallazione a Gallo, occorre farne un’altra alla Morciola cercando poi di allargare la sede viabile dove è fattibile e quindi eliminare o smussare tutte le curve possibili".

I soldi? "Per questo dobbiamo sfruttare questa occasione. Poi non è da oggi che combatto su questa infrastruttura. Lo faccio da quando ero consigliere regionale e cioè fino a giugno dello scorso anno". Risultato? "Nel piano Stato-Regioni non c’è nessun accenno a questa strada. E quindi chiediamo alla Regione, che finanzia anche il progetto per i Sibillini, per carità, zona terremotata, anche di mettere soldi per un progetto che riguarda il miglioramento e l’ammodernamento di questa arteria che fra l’altro va a comprendere anche tutto il polo industriale di Montecchio Vallefoglia. Una esclusione che è incomprensibile e mi sono battuto per anni in Regione su questo fronte".

Capitale Europea della Cultura: ma lei e Gambini sapete che non c’è più lo sponsor Dario Franceschini ex ministero della Cultura? "Guardi che noi non andiamo con il cappello in mano da nessuna parte, perché non so quante città possono vantare due giganti come Rossini e Raffaello. Ed Urbino è stata una delle culle del Rinascimento". E Bramante è andato... in fuga. Ve lo siete scordato? "Il progetto, se va in porto, coinvolge anche tutto il territorio e quindi anche Urbania e Fermignano per restare al tema Bramante".

Qualcuno dice che il sindaco Serfilippi di Fano sia offeso perché non coinvolto: su questo lei che dice? "Che non possono partecipare due città e quindi era impossibile coinvolgerla. E’ già molto difficile che passi l’accoppiata Pesaro-Urbino. Stiamo lavorando con Bruxelles su questo fronte sperando che accettino la candidatura doppia facendo una eccezione così come è accaduto per Gorizia e Nuova Goriza".

Chi prepara il dossier da inviare entro il 2027? "La prima cosa è trovare i soldi, 50mila euro, e per questa ragione abbiamo chiesto al presidente Francesco Acquaroli un contributo alla luce che del fatto che hanno appuntato finanziato come Regione l’area dei Sibillini". Come fa un pesarese ad andare d’accordo con un urbinate? E’ come andare d’accordo con un fanese... "Ma va...". Comunicazione interrotta m. g.