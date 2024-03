Sindaco condannato per una delibera falsa

Il sindaco Antonio Sebastianelli è stato condannato ieri per falso in atto pubblico. La pena (sospesa) è di 7 mesi di reclusione, 5mila euro di danni morali e risarcimento delle spese legali. Il gup Antonella Marrone, in sede di rito abbreviato, lo ha ritenuto colpevole di aver falsificato la delibera di giunta n. 116 del 30 maggio 1996 dell’allora comune di San Giorgio per giustificare l’asfaltatura nel 2020 a spese del Comune di una strada privata, via Giardini, lunga circa 850 metri, in territorio di San Giorgio. Il falso stava nella lunghezza della strada. Nella delibera originale, la strada comunale era lunga 100 metri mentre in quella falsificata era diventata di 850 metri, quindi molto più estesa ricadendo in una strada privata.

Chiamato al telefono, il sindaco Sebastianelli ha risposto: "Io non ho falsificato niente. Ricorrerò in appello. Non c’è nessuna prova che sia stato io ad aver falsificato la delibera del ’96. Io ho solo consegnato all’opposizione ’Noi siamo Terre Roveresche’ questa vecchia delibera che mi era stata data nel 2011 dall’allora capo dell’ufficio tecnico Valentini, poi deceduto, con l’elenco delle strade urbane comunali. Non so se al tempo questo documento fosse stato già manomesso ma non l’ho fatto io. Quando mi è stato chiesto nel 2020 dal consigliere Cionna dell’opposizione del perché si fosse asfaltata anche via Giardini per 850 metri sapendo che era privata, ho risposto che era invece pubblica inviando un file che avevo nell’archivio comunale di quella delibera. E se poi era manomessa non è colpa mia".

Dice l’avvocato Franco Gaudio che ha sostenuto la parte civile Maurizio Cionna: "Quando il sindaco fece arrivare quel file all’opposizione, tutti si accorsero che i caratteri tipografici erano diversi nel passaggio della lunghezza di 850 metri. Facemmo analizzare quel file e venne subito scoperto che era stato manomesso con un copia e incolla poi trasformato in word per poterci scrivere sopra. Un falso marchiano. Da qui è partito l’esposto alla procura per falso contro il sindaco visto che è stato lui a consegnare quel file falso. Tutto per asfaltare a spese del Comune una strada privata".

Dice il sindaco: "Non c’entro niente, e lo dirò in Appello appena leggerò le motivazioni".

Guardando gli atti del processo, si vede che il sindaco Sebastianelli è stato ascoltato più volte dalla polizia giudiziaria. In un’occasione, l’11 maggio del 2021, il sindaco Sebastianelli rispose che l’aveva scaricata col software del Comune ma all’atto pratico, di fronte alla polizia giudiziaria, non ci riuscì perché era impossibile non essendo in archivio. A quel punto disse: "Probabilmente mi sono confuso, alla minoranza ho allegato il documento che mi fu fornito nel 2009 dal geometra Valentini di cui ho copia nel mio computer". Una confusione che il giudice ha ritenuto dolosa.

ro.da.