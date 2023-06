Sindaco Ricci "casca dalle nuvole", MarcheMultiservizi gestita da Hera, Pd pensa solo ai dividendi

"Ormai è chiaro che quando si parla di MarcheMultiservizi il sindaco Matteo Ricci casca sempre dalle nuvole e non sa mai nulla, prima sui maxiaumenti agli stipendi del Cda, poi sulla discarica di Riceci". Lo dice Dario Andreolli, consigliere comunale della Lega, che aveva presentato un’interrogazione sulla vicenda: "Nel consiglio comunale di lunedì ha dato solo risposte deludenti e contraddittorie – prosegue –. Non ha chiarito infatti come possa avere ancora fiducia nel presidente Andrea Pierotti, nominato da lui stesso, che per mesi lo ha tenuto all’oscuro delle volontà del consiglio di amministrazione di realizzare una discarica a Riceci. Ormai è chiaro che in Marchemultiservizi comanda Hera e che il comune di Pesaro e la Provincia a guida Pd pensano solo ai dividendi di fine anno".

Ricci ha ammesso di non essere stato messo al corrente della decisione votata dal Cda di Marche Multiservizi di acquisire il 40% della società Aurora per realizzare una discarica a Riceci. "È piuttosto avvilente – prosgue Andreolli – apprendere che il Cda Marche Multiservizi voti il progetto di una discarica senza che il sindaco di Pesaro, proprietario del 25% delle quote, ne sapesse nulla. Va specificato e ricordato che quando Marche Multiservizi ha votato questa acquisizione si sapeva chiaramente del progetto di realizzazione della discarica Riceci come ha ben specificato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini smentendo anche quanto dichiarato dal consigliere Andrea Biancani che ha tentato una difesa d’ufficio verso i suoi compagni di partito. Questa ricostruzione mette in luce come in questa vicenda sia stata privilegiata la difesa dei consiglieri di amministrazione del partito democratico e non gli interessi dei cittadini. Questa è l’ennesima prova di quello che sostengo da anni in consiglio comunale. Il comune di Pesaro e la Provincia a guida Pd, detentori del pacchetto societario principale di Marche Multiservizi, hanno delegato al socio privato Hera la guida non solo tecnica, ma anche politica, strategica e di programmazione della società. Questi sono i risultati prodotti da una gestione scellerata di chi per anni ha scelto di interessarsi solo dei dividendi di fine anno e non delle scelte politiche nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente".