Sindaco Seri sollecita RFI, lavori di qualificazione stazione Fano slittano al 2026

"Il sindaco Seri solleciti RFI per far cambiare i programmi e gli investimenti". Così il consigliere regionale e comunale della Lega Luca Serfilippi a seguito della risposta del sindaco Seri alla sua interrogazione in cui ha comunicato lo slittamento della progettazione dei lavori di qualificazione della stazione ferroviaria, inizialmente prevista per il 2024. Secondo quanto dichiarato dal sindaco, RFI ha comunicato che lavvio della progettazione slitterà al 2025, mentre linizio dei lavori si sposta al 2026. "La stazione di Fano è indecorosa, sporca, maleodorante e non funzionale per i disabili - dice Serfilippi –. Bastano pochi minuti di pioggia per allagare il sottopassaggio. Se RFI non può permettersi di trattare Fano come se fosse di serie B, il sindaco non può stare in silenzio".