Il sindaco spazzino: pulisce le strade nei giorni festivi. “Faccio la mia parte”

Macerata Feltria (Pesaro Urbino), 31 agosto 2025 – Le vie sono sporche, è necessario pulirle? Nessun problema, ci pensa il sindaco. La cosa sarebbe normale se non fosse che a farlo è proprio il sindaco in persona: Massimiliano Gorgolini (51 anni) primo cittadino di Macerata Feltria.

E lo fa tutti i giorni festivi. Di mattina presto, quando i suoi concittadini ancora dormono sale nella speciale macchina e spazzola pulendo tutto il centro abitato. “Ci tengo che la cosa venga ripresa dal “Carlino“ – dice Fabio Forlani, cittadino e presidente della squadra di calcio Olimpia di Macerata Feltria – il nostro sindaco è un esempio per tutti noi. Non è di certo nelle sue mansioni pulire le vie del paese, ma nei piccoli centri i il personale è poco, così come le risorse, quindi in ogni giorno di festa lo incrociamo al volante di questa macchina spazzatrice che gli ha dato la Regione e per delle ore lavora con impegno e tanta passione”.

E chiaramente abbiamo raggiunto il sindaco Gorgolini, gli abbiamo chiesto perché fa proprio lui la pulizia delle strade. “Questa, a dire il vero – ha risposto il primo cittadino – è una domanda che mi sono sentito porre diverse volte ma a cui non basta dare una sola motivazione. Infatti non tutti sanno quanto sia complessa l’attività amministrativa, e quanto essa sia densa di incombenze e scadenze e sempre più onerosa in termini di tempo. Il personale è sempre lo stesso e costantemente impegnato, anche ben oltre le normali ore di lavoro. Inoltre sotto la mia amministrazione si è dato un notevole impulso al rinnovamento e alla manutenzione del paese, sia per quanto riguarda i locali pubblici, musei, teatro, sia relativamente alle strutture e delle antiche parti dello storico castello, senza dimenticare l’apporto in termini culturali dato dall’accresciuta offerta di spettacoli e meeting ed anche il notevole passo in avanti dato dalla nuova comunità energetica. In questa considerevole spinta verso la rinascita culturale, turistica ed ecologica del nostro paese, i nostri dipendenti sono costantemente al lavoro, che si tratti di operare all’esterno, sia che si tratti di seguire le parti amministrative di bandi, concessioni o progetti”.

Insomma, non una ragione, ma... un ragionamento su come le cose vanno nei centri piccoli e con risorse limitate, dove l’unica cosa che c’è in abbondanza è non di rado solo la buona volontà...

“Esatto. Tutti questi motivi – aggiunge Gorgolini – unitamente ad un certo spiccato senso di responsabilità che credo mi rappresenti, sono parte delle motivazioni di questo mio operare, dedicandomi in prima persona alla pulizia delle strade cittadine, rendendomi partecipe di un sempre più rapido ottenimento dei risultati preposti, quindi non solo operando direttamente dal mio ufficio ma anche recandomi a visionare i cantieri ed offrendo le mie ore di pausa tra l’attività amministrativa di sindaco e quella mia lavorativa, anche con il lavoro manuale, consapevole comunque di togliere molto tempo alla mia famiglia, benché essa mi faccia sempre sentire il sincero e consapevole appoggio alle mie scelte, e ciò mi riempie di orgoglio. Ma devo dire che non sono il solo a mettere a disposizione il tempo libero, infatti anche la mia giunta e i membri del consiglio si adoperano direttamente in aiuto offrendosi anche per lavori non strettamente amministrativi”.