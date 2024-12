Sindaco, terzo mandato e Corte costituzionale

In attesa che riprenda il dibattimento del ricorso presentato a Urbino contro la possibilità del terzo mandato consecutivo per il sindaco, con la prossima udienza prevista il 4 febbraio, è arrivata la sentenza su una delle parallele impugnazioni della norma, che potrebbe avere ripercussioni anche sul processo in corso nel nostro tribunale.

A esprimersi è stata la Corte costituzionale, dando torto alla Regione Liguria, che aveva chiesto di dichiarare incostituzionale il testo, in quanto non permetteva ai sindaci dei Comuni con più di 15mila residenti di candidarsi per un terzo mandato: secondo la Corte spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali.

"È stato ribadito il principio emerso in una precedente sentenza – commenta l’avvocato Andrea Guidarelli, che rappresenta il sindaco Maurizio Gambini nella causa in corso a Urbino –, quello secondo cui è il legislatore, nella propria discrezionalità, a dover dire chi possa o non possa fare il terzo mandato, a seconda della dimensione demografica dell’ente locale. La norma parla della possibilità di farlo nei Comuni tra i 5001 e i 15mila abitanti, a prescindere dal resto. In tal senso c’è anche un ordine del giorno del Senato, emesso in sede di esame della conversione in legge del decreto legge del 29 gennaio scorso, in cui si ribadisce che le disposizioni dei mandati dei sindaci “trovano applicazione esclusivamente in relazione alla consistenza demografica“ prevista dall’articolo 51 del Testo unico enti locali “a prescindere dal sistema elettorale applicabile“".

n. p.