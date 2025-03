Sindic lascia il segno. Il Montegranaro manda ko l’Urbino

1

: Taborda, Chimezie, Alidori, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (16’st Proesmans), Di Matteo (30’st Rozzi), Sindic (45’st Mangiacapre), Jallow (48’st Torricini), Tonuzi (10’st Perpepaj), Iuavalè. All. Eddy Mengo

URBINO: Porcellini, Boccioletti, Tamagnini (17’st Giovane), Bellucci (42’st Serges), Nisi (38’st Montesi) Morelli, Zancocchia, Cusimano, Palazzi, Bardeggia (23’st Arcangeli), Sergiacomo (23’st Santi). All. Nico Mariani

Arbitro: Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno

Reti: 44’ Sindic

Note – Ammoniti: Gonzalez, Urbinati, Proesmans, Tamagnini, Morelli, Arcangeli; Recupero: 2’pt - 5’st

Riprende a vincere il Montegranaro, che ha superato di misura l’Urbino. I ducali assaporano una sconfitta immeritata dopo due vittorie consecutive. Mengo sceglie di partire con Perpepaj in panchina e affidarsi a Tonuzi davanti insieme a Jallow. Gli ospiti rispondono con Bardeggia e Sergiacomi. Gara che inizia a ritmi bassi, con le due formazioni che dopo una prima fase di studio provano a colpire. Poche occasioni e tanta battaglia in mezzo al campo. La rete che spezza decide la gara arriva al tramonto del primo tempo. Punizione affilata di Sindic dai 25 metri, sulla quale Porcellini non arriva. Montegranaro che va dunque all’intervallo in vantaggio di una rete. Nella ripresa l’Urbino è chiamato a recuperare e prova il forcing con diversi tentativi, ma il Montegranaro si chiude bene e non lascia scampo agli ospiti. Mariani prova ad inserire anche forze nuove per dare maggior brio alla manovra. Ci prova Santi, ma Taborda fa buona guardia. Al triplice fischio il Montegranaro può festeggiare la vittoria, mentre l’Urbino mastica amaro e si arrende.

Tre punti che permettono al Montegranaro di restare agganciato al treno playoff, visto che ora i gialloblù si ritrovano a -2 dal quinto posto e dallo stesso Urbino.