“Sinfonia Romanì“, fusione senza barriere di stili

La chiesa della Santissima Annunziata ospiterà oggi alle 21,30 e a ingresso libero il concerto “Sinfonia Romanì“, in occasione della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti. L’iniziativa è organizzata da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini. Protagonista della serata sarà un’inedita fusione tra la tradizione classica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e la ricca eredità musicale romanì, in un viaggio sonoro che coniuga raffinatezza sinfonica, ritmi incalzanti e melodie cariche di pathos. Sul palco si esibiranno i solisti Marco Bartolini al violino, Santino Spinelli alla fisarmonica, insieme all’Alexian Group. La direzione è affidata al Maestro Nicola Russo. Il programma musicale include opere di Jovanovic, Reinhardt, Bartolini e composizioni originali del Maestro Santino Spinelli, rom italiano di antico insediamento, Commendatore della Repubblica Italiana, prof universitario, musicologo ed etnomusicologo.

ma. ri. to.