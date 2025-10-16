Sinfonia rossiniana a tavola. Ecco la cena di pesce e tartufo

L’anno di celebrazioni per i sessant’anni di fondazione della Taverna del pescatore e per i novant’anni di Marcella Balducci, cuoca e mamma dello storico locale di casteldimezzo che ha fondato assieme al marito Renato Baffoni, si chiudono con una cena irrinunciabile a base di pesce e tartufo e dedicata a Rossini che Marco Baffoni e la sua famiglia dedicano a tutti al prezzo promozionale di 60 euro. Chi poteva essere il maestro di sala se non Otello Renzi, sommelier e massimo esperto di cucina rossiniana di cui propone una lettura filologica, se non lui?

Le premesse sono molto appetitose. Ecco quello che Otello Renzi, "The Lord of truffle", Marco Baffoni e Marcella Baldelli apparecchieranno per venedì 24 ottobre alle 20,30 alla Taverna, in una cena alla quale è già possibile prenotarsi (0721 208116), con una premessa: "Rossini – spiega Otello – era un grande estimatore del tartufo che utilizzava in tante sue ricette. Memorabile sarà la lamellatura del tartufo a pioggia by ’The Lord of Truffle’ al ritmo del brano “Largo al Factotum” tratto dalle Nozze di Figaro e interpretato dal Tenore Augusto Celsi". Il menù dunque: "Hors d’Oeuvres, primo servizio di credenza: insalata Benedetta Suor Angelica, tartare di Pesce e tartufo nero abbinato al vino Le Vaglie Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Santa Barbara che accompagnerà anche il primo servizio di cucina: fritto di Calamari, Gamberi e verdure, aceto Balsamico, tartufo nero". A seguire minestra asciutta e secondo servizio di cucina: "Maccheroni Golosi alla Rossini, farciti di pesce, funghi e tartufo nero, abbinati al vino Stefano Antonucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore-Santa Barbara. Il secondo (terzo servizio di cucina): trancio di Ombrina, verdure fresche di stagione, tartufo nero con il vino Sensuade Marche Igt Rosato-Santa Barbara". Infine il dolce, ovvero il secondo servizio di credenza: Coppa Figaro, pan di spagna, crema chantilly, pesche, fragole e tartufo nero con il Mossatell Moscato-Santa Barbara".

d.e.