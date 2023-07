Sinfonica Rossini sbarca alla Corte Malatestiana

Da oggi la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini si sposta dalle mura della Rocca al centro storico. Infatti i tre appuntamenti saranno accolti nel cortile della Corte Malatestiana. Il primo evento è oggi alle ore 21.15, nasce dall’incontro di due storie, i cui protagonisti sono "Pulcinella e il Gigante".

Approda al Symphony Pop Festival Igor Stravinskij (1882-1971), uno dei compositori più innovativi della storia della musica, di cui ci piace ricordare uno dei concetti più belli e semplici che possiamo ritrovare nei suoi saggi di filosofia musicale: "la musica è un’arte suprema e dinamica, che non può essere mai rinchiusa in canoni prestabiliti". Pulcinella è il titolo della Suite tratta dall’omonimo balletto. Si tratta di un astuto giovane che ottiene l’amore della sua Pimpinella nonostante le insidie di compaesane innamorate e le ire dei rispettivi fidanzati.

Il secondo brano in programma, Il Gigante egoista, è una composizione del Maestro Danilo Comitini, giovane compositore (1986) che ha all’attivo importanti riconoscimenti e la cui musica viene regolarmente trasmessa dalle principali emittenti radiofoniche ed eseguita in teatri e sale da concerto internazionali. La composizione si ispira all’omonimo racconto di Oscar Wilde. In cui un Gigante molto egoista cambierà la sua natura grazie a un piccolo bambino indifeso, che simboleggia Gesù. Una composizione che sottolinea il passaggio dal buio dell’egoismo e della prepotenza alla luminosa trasparenza dell’amore umano nel suo aspetto più divino, quello del perdono. L’Orchestra Sinfonica G. Rossini sarà diretta per l’occasione dal Maestro Noris Borgogelli, fanese di nascita e con un’intensa carriera internazionale, mentre le storie di Pulcinella e del Gigante saranno narrate dall’attore Enrico Spelta: una serata di fiabe e note. www.orchestrarossini.it

b.t.