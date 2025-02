Sinistra Italiana ha eletto il segretario provinciale: è Luigi Mancini

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana, riunita domenica all’Utopia di Pesaro, ha eletto Luigi Marini segretario provinciale di Federazione. Al Congresso, con cui si è costituita la Federazione provinciale di SI, con i Circoli di Pesaro e Fano, hanno partecipato come ospiti Roberto Rossini per la Cgil, Giampiero Bellucci per il Pd, Francesca Frenquellucci per i 5Stelle, Francesco Veterani per Sinistra per Urbino ed Europa Verde con Adriana Fabbri e Maria Rosa Conti. A gestire la presidenza del congresso Samuele Mascarin, Romina Marfoglia e Marcello Marchetti. Per la segreteria nazionale era presente Peppino Buondonno. Eletti, per l’assemblea provinciale, Romina Marfoglia (tesoriera), Paola Romani, Laura Canestrari, Alessia Arcangeli, Mauro Covizzi, Luigi Marini, Samuele Mascarin, Luca Serafini, Valter Adanti, Simone Uguccioni, Simone Mancini. La Commissione di Garanzia invece sarà formata da Fabrizio Benedetti, Paolo Palazzi e Andrea Zucchi. "Sinistra Italiana cresce e mette radici e, con noi, Alleanza Verdi-Sinistra" il commento dei presenti.