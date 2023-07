Sinistra Italiana presenta esposto alla Corte dei Conti su discarica di Riceci

Dopo un esposto alla Procura, arriva ora un altro esposto alla Corte dei Conti. Lo ha inviato l’altro ieri ai giudici amministrativi Sinistra Italiana sulla vicenda della discarica di Riceci. "Sappiamo che è una società di diritto privato – dice Luigi Marini portavoce del gruppo politico riferendosi a Marche Multiservizi –, ma di maggioranza pubblica per cui il danno erariale potrebbe anche esserci. Noi non siamo giudici, ma potrebbe anche prospettarsi un danno per i comuni soci".

Non solo questo perché va oltre Sinistra Italiana che propone "che gli enti pubblici ritornino in possesso delle quote cedute ai privati o a società esterne al nostro territorio. Non è possibile tacere perché con quanto avvenuto con le proposte di aumento dei compensi ai componenti del Cda e soprattutto quanto avvenuto relativamente all’acquisizione di Aurora srl, segnala ancora di più quanto i soci privati incidano negativamente sui processi decisionali".

Quindi Sinistra Italia continua: "Chiediamo che si blocchi subito il progetto della discarica di Riceci, le dimissioni dell’amministratore delegato (Tiviroli, ndr), principale promotore di questo progetto, e di avviare subito un processo di riacquisizione delle quote di Hera spa e di costituzione di un’azienda speciale consortile totalmente pubblica".

Per quello che riguarda l’esposto alla Corte dei Conti, Sinistra Italiana aggiunge: "Saranno i giudici a stabilire se ci sono state irregolarità dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista politico il nostro giudizio è totalmente negativo e richiede subito degli atti concreti".