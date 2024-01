Sinistra per Urbino conferma Giovanelli come candidato sindaco

Il toto-nomi per le amministrative a Urbino è aperto. E quindi a sinistra come a destra, dove potrebbe esserci un Gambini tris, si studiano i nomi del candidato sindaco. Intanto Sinistra per Urbino che starebbe dialogando con le forze del centrosinistra e Movimento 5 Stelle scrive in una nota: "Senza porre veti, riteniamo che la cosa più urgente sia consolidare la coalizione intorno a un programma innovativo e concretamente praticabile, che in ciò consiste la vera “discontinuità“ in politica, segni una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte privatistiche e autoritarie del centrodestra. Riteniamo anche, però, che la sfida per liberare Urbino e rilanciarla, salvandola dal declino demografico, economico e culturale nel quale Gambini ci ha cacciati e che un suo terzo mandato aggraverebbe, sia talmente rilevante da richiedere competenze altamente qualificate".

Qualità che il gruppo politico trova in un nome già uscito sulla stampa e nei dibattiti. Lo rimarcano e scrivono: "Le qualità necessarie le ritroviamo in Oriano Giovanelli. Non è soltanto la persona più capace di dare una visione generale progressiva alla coalizione, mettendo al centro il primato del servizio pubblico e facendone strumento di attenuazione delle disuguaglianze, di sviluppo sostenibile sul piano ambientale e sociale e di costruzione di un avvenire per le giovani generazioni, ma è soprattutto la candidatura più forte. Perché per la sua notorietà, per la sua storia e per i risultati ottenuti è quella che può riscuotere il maggior consenso nell’elettorato di centrosinistra ma anche oltre. Ricostruendo una connessione sentimentale con la città e, soprattutto, riattivando la speranza, l’entusiasmo e la partecipazione di tante e tanti urbinati: da chi ha sulle spalle più esperienza ma ha finito per rassegnarsi, a chi ha provato a dare un contributo ma non è stato ascoltato, a chi si affaccia ora alla vita della comunità. Per questa ragione quando il Pd e le altre forze dell’alleanza avranno concluso il proprio percorso e potranno annunciare le proprie preferenze, noi proporremo con spirito costruttivo alla coalizione un confronto interno che sappia però coinvolgere anche la cittadinanza".

fra. pier.