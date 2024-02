Sinistra per Urbino contro Sgarbi

Ermanno Torrico di “Sinistra per Urbino“ sprona i gruppi di minoranza in Consiglio comunale a chiedere le dimissioni di Vittorio Sgarbi da pro-sindaco della città. Questo di riflesso alle vicende legate all’ormai ex sottosegretario alla cultura. "Sinistra per Urbino non gli ha mai fatto sconti in tutti questi lunghi anni. Finisce la storia di Sgarbi, sottosegretario di lotta e di governo, ma sopravviverà lo sgarbismo come specchio di gran parte del paese anestetizzato dal personaggio. Da tempo ormai la sua presenza in città si è rarefatta. Non chiediamo al sindaco né alla sua maggioranza di cospargersi il capo di cenere, ma intanto le opposizioni in Consiglio comunale chiedano una riunione urgente del Consiglio e facciano votare una mozione per la revoca immediata della carica di pro-sindaco".

fra. pier.