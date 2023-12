Sinistra per Urbino:: "È un errore fondere. Pascoli e Volponi"

"Ogni giorno che passa con la Giunta Gambini nelle stanze del Comune è un ulteriore colpo di piccone al futuro di Urbino e alla qualità della vita dei suoi cittadini di oggi e di domani. Il sindaco ha annunciato la fusione degli istituti “Pascoli“ e “Volponi“, presentandola come una grande innovazione e promettendo ciò che non può garantire, e cioè che non verranno tagliati i plessi dei due Istituti Comprensivi", scrivono da Sinistra per Urbino.

Infatti secondo il gruppo politico "le cose stanno molto diversamente e sono molto più semplici. Gambini ubbidisce agli ordini della destra al governo che, come ha denunciato la Flc Cgil, con la Legge di Bilancio ha imposto un piano di “dimensionamento“ della rete scolastica al fine di ridurre i costi e a trovare i soldi che le mancano per mantenere le cambiali elettorali. Dando vita a un braccio di ferro con le Regioni, persino quelle “amiche“, il Governo ha decretato un massiccio taglio dei finanziamenti che porterà un maggiore affollamento delle classi, una riduzione delle scuole e il taglio del personale scolastico".

I collegi docenti del Volponi e del Pascoli avrebbero già espresso parere contrario, ma "come è nel suo stile decisionista, va avanti per la sua strada senza ascoltare nessuno. I territori di competenza di questi Istituti sono molto vasti e accorparli in un’unica istituzione significherebbe renderne complessa e inefficiente la gestione, alterando un equilibrio delicatissimo. In questo momento, se guardiamo ad esempio alla scuola primaria, vediamo numeri molto equilibrati, capaci di sostenere relazioni educative di qualità e un rapporto didatticaapprendimento che accompagna tutti e ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi formativi. Il “dimensionamento“ porterà invece all’accorpamento delle classi, perché i plessi minori verrebbero inevitabilmente soppressi e questo, oltre all’evidente penalizzazione delle piccole frazioni. Una città che offre già così poco all’infanzia e agli adolescenti poteva evitare di escogitare questo ulteriore sopruso, contrario al volere dei docenti e delle famiglie e contrario a ogni logica pedagogica", affermano da Sinistra per Urbino.

fra. pier.