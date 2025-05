Sinistra per Urbino:: "La giunta comunale è insensibile su Gaza"

"La Giunta urbinate su Gaza si volta dall’altra parte". Sinistra per Urbino non ci sta sulla bocciatura della mozione presentata dal consigliere Oriano Giovanelli che chiedeva di sollecitare il Governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina e a sostenere alcune misure umanitarie, sulla scorta di quanto già deliberato in altri comuni del territorio come Pesaro e Fermignano, con l’adesione dello stesso centrodestra. "Il sindaco invece – dice Sinistra per Urbino – ha negato nella fattispecie l’interesse di un consiglio comunale, e l’assessore Foschi ha detto che il testo “guardava in una sola direzione“. Magari l’assessore ci dovrebbe spiegare come potrebbe essere altrimenti dopo più 70mila morti, di cui 33mila bambini, e una popolazione ridotta allo stremo. La maggioranza, alla quale non si chiedeva di appoggiare la lotta del popolo palestinese per l’autodeterminazione, ma di dare un semplice segnale di umanità, va a confermarsi così in perfetta continuità con la tradizione politica a cui fa riferimento da sempre dalla parte degli oppressori e che, del resto, è la stessa del governo Meloni e di Netanyahu, leader di estrema destra e considerato un criminale di guerra dalla Corte Internazionale dell’Aja. Ma Urbino è diversa: in questi mesi, durante varie iniziative pro Palestina gli urbinati hanno dimostrato una sempre crescente generosità e che stanno dalla parte di chi soffre. La giunta Gambini invece ha disconosciuto anche il sentire dei suoi cittadini".