Sinistra per Urbino sulla ferrovia:: "Bene i premi, ma il treno dov’è?"

Sinistra per Urbino, in una nota, si dice felice che la Stazione di Urbino abbia ricevuto il premio “Eurofer“ in quanto considerata ad "alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica". Tuttavia "la manifestazione non può ridursi alla parodia della valenza storica e archeologica, cioè a un qualcosa più simile ad un reperto del passato che al ripristino di un servizio efficiente di mobilità per il presente. Infatti, dopo decenni di battaglie seguiti alla chiusura nel gennaio del 1987, non si è più visto né un treno, né un impegno serio da parte delle autorità. Quando le Istituzioni locali e nazionali, Comune, Regione, Governo, erano in mano al Pd, era gioco facile per la destra, allora all’opposizione, attribuire la mancata realizzazione del collegamento ferroviario all’ostilità del Partito di governo. Ora si assiste allo stesso déjà-vu di convegni e premi senza che si faccia un passo concreto affinché il treno torni".

fra. pier.