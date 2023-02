Sintonizzatevi con poesia e versi Partono gli incontri con l’autore

Iniziano domani i ‘Mercoledì della poesia’. Gli incontri saranno tutti alle ore 16 e avranno come sede la sala Salimbeni dell’oratorio di San Giovanni, in via Barocci. "Un dettaglio degli affreschi lì presenti – spiega Salvatore Ritrovato, curatore dell’iniziativa con Maria Lenti e Oliviero Gessaroli – mostra due persone che conversano. Lo abbiamo scelto come icona dell’evento: la poesia è un invito al dialogo, e gli incontri saranno innanzitutto delle conversazioni, degli scambi culturali, non semplici letture. Dopo gli anni del covid, volevamo creare nuovamente qualcosa, rivolto a cittadini e studenti: abbiamo scelto di focalizzarci su libri recenti alla presenza degli autori. Ci muove la passione per la poesia e la speranza che essa possa dare qualche spunto per amare di più questa città". Si inizia dunque domani con l’urbinate Gabriele Amadori, docente al liceo linguistico e scrittore, che ha pubblicato due raccolte di poesie; domani ci si concentrerà su ‘Il giro più corto’ (Raffaelli editore, 2022). "Sono testi – prosegue Ritrovato – che testimoniano un amore per la campagna e la natura. Ci sono echi pascoliani, ma Amadori ha uno stile molto moderno, è sicuramente una voce da scoprire e valorizzare". Nelle altre date saranno ospiti Salvatore Ritrovato il 15 marzo, Anna Maria Curci il 29, Alberto Fraccacreta il 19 aprile, Silvia Cecchi il 3 maggio e chiude Laura Corraducci il 10 maggio.

Giovanni Volponi