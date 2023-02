S’intrufola all’Athletic Ma è colto sul fatto

Le fotocamere l’hanno inquadrato alle 6 del mattino. Era accovacciato dietro il bancone, verosimilmente a caccia di denaro, con un giubbotto e un cappello di lana in testa. Si aggirava furtivo, acquattandosi dietro gli arredi del locale. Forse sperava in questo modo di dare meno nell’occhio, ma questi accorgimenti non sono bastati a eludere l’occhio elttronico. I suoi movimenti non sono infatti sfuggiti alle videocamere installate nei locali della palestra Athletics, in via Respighi, che hanno subito messo in allerta gli operatori della centrale operativa Vigilar. Così al ladro non è restato che darsela a gambe, a mani vuote.

L’incursione è avvenuta ieri mattina alle 6.15. All’ingresso del ladro nei locali, è subito scattato il sensore di movimento posto all’ingresso della palestra. In pratica il dispositivo invia alla centrale una serie di fotogrammi in tempo reale non appena coglie un qualsiasi movimento. A volte può anche trattarsi di un gatto che si è intrufolato nei locali facendo scattare i sensori, ma in questo caso gli operatori della Vigilar non hanno avuto alcun dubbio. Dalla centrale, infatti, hanno verificato immediatamente che le immagini provenienti dai sensori d’allarme si riferivano proprio a un intruso che non aveva alcun titolo per essere presente a quell’ora in palestra.

A quel punto, appurata la presenza di una persona non identificata all’interno del locale si è attivata la procedura di pronto intervento. La pattuglia è arrivata in pochi minuti così come la Polizia, allertata dalla centrale Vigilar, poco dopo. Sono stati contattati anche i proprietari del locale, ma dell’intruso non c’era più traccia, costretto suo malgrado a darsela a gambe a mani vuote. Dai controlli è emerso che l’uomo era entrato da una finestra della sala pesi, fuggendo al suono della sirena senza essere nemmeno riuscito a individuare l’obiettivo. Non è stato infatti asportato nulla, né sono stati trovati segni di scasso o forzature.