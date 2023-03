"Siria e Turchia, raccolta fondi dopo i terremoti: il nostro primo progetto per aiutare le popolazioni"

"Oggi vi vorrei parlare del nostro primo progetto ufficiale, legato al recente terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Proprio mentre sto parlando, migliaia di persone stanno morendo o perdendo i propri cari e le proprie case. Ma di chi è la colpa? Dell’uomo? Anche, in parte: materiali non adeguati, progetti poco sicuri hanno causato tante morti quanto il terremoto stesso. Ma il terremoto in sé non ha colpevoli. Chi risarcirà le migliaia di persone che hanno perso tutto? Abbiamo pensato di poter dare una mano nel nostro piccolo con una raccolta fondi, a cui tutti possono aderire perché per un problema così grande ci vuole un grande aiuto".

Così si presenta il nostro vicesindaco, Elia Monacchi, durante la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Dopotutto è questo l’obiettivo del progetto, per una volta possiamo dimostrarci indipendenti, prendere l’iniziativa e fare conoscenza con il mondo reale, un mondo in cui dovremmo scendere a patti con le nostre responsabilità, con i problemi della società (quelli seri), con il senso di appartenenza a un gruppo e la collaborazione per aiutarci l’un l’altro e per migliorare la vita scolastica. E i nostri Prof che cosa ne pensano? "Le terze, presentando i propri candidati e impegnandosi per creare un programma che migliorasse la vita scolastica, le seconde, le prime e addirittura le quinte elementari hanno partecipato attivamente e con entusiasmo".

Vergari M. "Un turbinio di emozioni positive, complimenti a tutti i ragazzi, al loro impegno e alla loro voglia di mettersi in gioco". Tantucci S. "Tutti gli studenti hanno partecipato e sostenuto i compagni che si sono impegnati nel progetto ed ora hanno il compito di rappresentarli. C’era tanta emozione nei ragazzi". Dini S.

Nina Balducci, Melissa Bramucci, Zheng Jie Cao, Emanuele Mangani, Elia Monacchi, Sara Toccaceli - Classe 3B