Siringhe, sporco, vandalismi al parco S. Giovanni: “Se protesti, rischi anche le coltellate”

Pesaro, 21 agosto 2025 – “Una volta potevi anche andare giù e allontanarli con due schiaffoni. Adesso non più perché rischi anche di prendere una coltellata”. Chi parla è Toni ex dipendente dell’Auser, guardiniere, che al parco San Giovanni, proprio alle spalle della biblioteca di via Passeri, ci vive. “Droga? Adesso meno ma si vedeva gente che si infilava la siringa nel braccio e poi cadeva a terra perdendo i sensi. Uno spettacolo allarmante. Qui è un macello e mi sono stufato – continua Toni – perché fino a qualche giorno facevo volontariato pulendo il grande giardino e tagliavo anche l’erba. Chiami in Comune, chiedi interventi anche per liberarci dai piccioni – strati di letame in terra – ma non si vede mai nessuno. Sarebbero anche da potare gli alberi. Se ne cade uno sopra le case va giù il tetto”.

Questa è la prima fotografia del degrado di questo angolo del centro storico della città che è monitorato in continuazione, quasi tutte le mattine, da Luca Storoni ex presidente del quartiere centro, che dice: “Abbiamo creato un centro San Giovanni, siamo una quarantina, e ci impegniamo soprattutto nel terzo settore per aiutare queste persone che di notte vengono anche qui a dormire perché se piove ci sono anche le tettoie”. E mentre parla dalle scale della biblioteca che danno su via Severini esce un ragazzo, dorso nudo, si aggiusta i pantaloni, scende e dice: “Dormo qui, non è il massimo ma poteva anche andare peggio”. Prende le sue cose, uno grosso zaino, e va via.

A segnalare la situazione di degrado è Davide Ippaso che è in lizza per le regionali con una lista di appoggio a Francesco Acquaroli. Si è fatto portavoce del malessere degli abitanti della zona perché prima dell’arrivo degli spazzini, in terra e tra l’erba si trova di tutto, anche siringhe. Arriva il postino a consegnare le lettere a tutti gli appartamenti delle case popolari che corrono lungo il retro della biblioteca e dice: “Non è proprio il massimo qui, anche se si è visto di peggio in via Mazza...”.

In terra delle coperte, segno di bivacchi notturni: “I problemi non sono tanto il mattino – alcune signore sono con i passeggini all’ombra degli alti alberi –, quanto dal tardo pomeriggio in poi quando iniziano a confluire qui ragazzi di varie nazionalità, arrivano con le bottiglie e bevano. È diventato un punto di incontro questo parco – continua Luca Storoni – anche perché a qualche decine di metri da qui c’è il punto d’ascolto della Caritas che è di fianco alla chiesa di San Giovanni e lì si conoscono e qui si ritrovano. Noi facciamo il possibile, ma molte di queste persone non ha nessuna intenzione di andare di notte a dormire nelle case protette e ce n’è una anche qui in via Mazzini, quella di padre Arduino”.

E intanto Toni fa cenno di seguirlo e ci porta davanti al portone di casa: davanti all’entrata un grande rettangolo, una grossa e alta siepe dove si attaccano i bocchettoni per annaffiare il prato. “Arrivano qui a e fanno tutti i loro bisogni qui davanti e noi a pulire... e per divertimento spaccano anche il vetro che protegge i bocchettoni per l’idrante”.

Si trovano siringhe e la situazione con il calare del sole peggiora: “No, non vengo più qui dentro nè con il mio cane e tantomeno con mio figlio piccolo. Ogni tanto arriva la polizia a fare controlli perché magari gli schiamazzi durano fino a notte fonda. Troppo pericoloso frequentare questo parco e non so nemmeno perché ci hanno lasciato quello spazio per i giochi per i bambini. Inutili. Anche perché qui i bambini che vengono a giocare e non si vedono più da un pezzo”.

m.g.