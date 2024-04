Širom e il folk: "immaginario"

Una delle band più acclamate del momento, Širom giunge oggi alle ore 21, alla chiesa dell’Annunziata per Playlist Pesaro.

Iztok Koren, Samo Kutin e Ana Kravanj suonano un folk "immaginario" e "proveniente da un universo parallelo" come amano affermare loro stessi, o un "folk che sembra folk ma non lo è", come ha scritto qualcun altro. D’altronde è già detto tutto nel loro nome. In sloveno širom significa "andare lontano" e "dappertutto" e questa ampiezza semantica rende bene l’idea di una musica in movimento, capace di cogliere e intrecciare modi e influenze eterogenee, riportando la molteplicità a sintesi. Nel repertorio del trio trova espressione un corpo sonoro vastissimo che non solo attinge alla tradizione,

ma si avvale anche di oggetti autocostruiti. Biglietti da 10 o 8 euro. Info 0721 387621.