"Sirotti votò per l’Itis a Pesaro. È inadeguato"

La scuola è un tema strategico per pianificare il futuro e la strategia politica. Per chi governa e per chi sta all’opposizione. Un po’ come per la sanità. Ambito delicato quanto sentito e allora oggi, la minoranza di Urbino, risponde all’assessore alle Politiche educative del Comune, Massimiliano Sirotti. Proprio lui, ieri, su queste pagine, ha fatto una panoramica delle scuole in città. E allora, il gruppo dei consiglieri di minoranza tira fuori a propria volta la questione Itis dicendo: "Lui in Provincia votò per portarlo fuori dalla città, a Pesaro. È inadeguato".

Partiamo dalla fusione dei due istituti comprensivi, tema acceso anche in campagna elettorale: "L’assessore Sirotti, oggi si autoelogia per un’operazione, l’accorpamento di Pascoli e Volponi, che invece è stata una grande perdita per la città di Urbino. Erano due istituti che assicuravano una diversa offerta formativa, occasione di promozione e crescita per gli studenti di Urbino, città all’avanguardia per la presenza di istituti prestigiosi. L’accorpamento ha generato un complesso di 17 plessi, difficili da gestire, che, noi non ce lo auguriamo, nel tempo porterà alla chiusura di molti di essi - dicono, convinti, dalla coalizione La città che verrà -. La gestione delle scuole, oltre a riguardare le strutture, importantissime, riguarda soprattutto la formazione e la crescita degli alunni che due plessi separati garantiscono. Infatti il numero elevato di alunni in un unico istituto comprensivo è molto difficile da gestire".

Il ritorno al passato è anche, e sopratutto, per la questione Istituto tecnico industriale Mattei, unicità del territorio, e soprattutto di Urbino, nell’intera provincia. Su questo proseguono: "L’entusiasmo di Sirotti non si concilia neppure con scelte fatte dallo stesso nel passato contro l’interesse di Urbino. Infatti, come rappresentante in Provincia del Comune di Urbino votò (deliberazione del Consiglio n.39/2018) a favore dell’apertura dell’indirizzo tecnico di biotecnologia all’Istituto Benelli di Pesaro, dimostrando chiaramente l’incapacità assoluta di prevedere le decisioni positive o negative per Urbino, perché questa apertura dell’indirizzo di biotecnologie che esiste da più di 40 anni all’Itis Mattei avrebbe danneggiato un’eccellenza della nostra città. Per fortuna che la Giunta regionale, più illuminata dei nostri amministratori locali, con la delibera numero 17 - proseguono dai banchi di opposizione -, respinse la richiesta di apertura di un Tecnico a Pesaro. Questi fatti hanno messo in luce solo la sua inadeguatezza e impreparazione nel campo della Pubblica istruzione e la sua nomina ad assessore alle Politiche educative ha lasciato perplessi molti cittadini".

Francesco Pierucci