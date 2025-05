Sisma 2022: soldi per edifici pubblici e privati

Ammonta a 458,6 milioni di euro la stima dei costi per la ricostruzione del sisma 2022. A fronte di 961 richieste di sopralluogo avanzate tra novembre 2022 e maggio 2023 da parte di enti pubblici e privati che hanno subito danni a causa delle scosse, sono risultate meritevoli di intervento, in seguito al censimento effettuato l’estate scorsa dal commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, 230 proprietà di privati, 150 edifici pubblici e 59 luoghi di culto. Fra queste, per quanto riguarda i privati, 117 sono le domande per edifici lesionati più o meno gravemente nella zona del cratere, geolocalizzato nelle città di Ancona, Pesaro e Fano, 113 invece quelle relative ai 19 Comuni, tra costa e entroterra, colpiti nel resto delle Marche.

A Pesaro, il sisma ha causato danni consistenti in particolare agli edifici pubblici: al complesso di San Domenico, a palazzo Ricci, alle sedi della Questura e della Prefettura e al Conservatorio Rossini. In particolare, per quest’ultimo edificio la stima risulta complessa perché le scosse hanno colpito mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione finanziati con un contributo pubblico di 7milioni di euro.

"La struttura ha subito danni gravi – sostiene il commissario straordinario Castelli – . Su questa situazione dobbiamo subito lavorare insieme agli attuatori per valutare al meglio gli interventi necessari all’interno di un quadro complesso in cui le scosse hanno impattato su un cantiere in corso". A fronte di una prima copertura finanziaria per il 2025 e il 2026 di 102milioni di euro, garantita in seguito alla firma, comunicata l’altro giorno in Regione ai Sindaci e ai Presidenti di provincia, del primo decreto che ufficializza lo sblocco della ricostruzione 2022, l’iter può così prendere il via. "L’obiettivo è che i 24 nuclei familiari ancora fuori casa rientrino nelle loro abitazioni il prima possibile e che possano partire al più presto anche gli altri cantieri per le ricostruzioni – sostiene il commissario – . Per parte pubblica ci impegniamo a ridurre al minimo i tempi burocratici, per accelerare però è anche necessario che vengano selezionati dai privati tecnici preparati e selezionate imprese con le competenze necessarie. Se così fosse, stimo che in 5 anni i lavori potrebbero essere completati".

Coloro che devono riparare la propria casa possono presentare le manifestazioni di volontà sulla piattaforma Gedisi entro il 30 settembre 2015. I professionisti incaricati potranno avviare le attività di progettazione utilizzando le disposizioni del Testo unico per la Ricostruzione privata (Turp) già in uso nel sisma del 2016. Una volta inviata la Manifestazione di volontà il professionista potrà presentare presso l’Usr Marche l’istanza per la definizione del danno. Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica, i soggetti attuatori possono avviare la redazione dei Dip (Documenti di indirizzo alla progettazione). Gli eventuali oneri per i rilievi e le indagini verranno rimborsati dall’Usr Marche. All’esito della presentazione dei Dip sarà avviata la programmazione della ricostruzione pubblica secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità. Stesso iter anche per gli edifici di culto.