Sisma e alluvioni: a scuola dalla Protezione civile

L’associazione di Protezione Civile ‘Faà di Bruno’ di Marotta sarà presente oggi dalle 9 alle 19 in piazza Dell’Unificazione per l’iniziativa nazionale ‘Io non rischio – buone pratiche di protezione civile’ dedicata alla prevenzione e ai comportamenti da adottare in caso di rischi naturali. "I nostri volontari – evidenzia una nota dell’associazione – animeranno i punti informativi, con attività pensate anche per i bambini e per i ragazzi, perché non si è mai troppo piccoli per imparare le buone pratiche di sicurezza. E saranno presenti anche i responsabili del Comune di Mondolfo con il Piano di Protezione Civile". "Sarà una giornata – aggiungono - per diffondere la cultura della prevenzione, imparando piccoli comportamenti e gesti che possono fare la differenza per la propria incolumità e per quella di chi si ha accanto, in caso di terremoti, alluvioni e maremoti". La campagna è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci. s.fr.