Sisma, stato d’emergenza più vicino Arriverebbero i fondi per i danni

Si va verso la dichiarazione dello stato di emergenza per gli effetti del terremoto del 9 novembre scorso. Un obiettivo a cui mirano soprattutto i comuni di Pesaro e di Ancona che ieri hanno potuto parlare in collegamento con il Dipartimento della Protezione civile nazionale oltre a quella regionale. Una richiesta su cui insiste dal primo momento la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, consapevole di avere decine di famiglie ancora sfollate per le crepe nelle loro abitazioni e con migliaia di segnalazione di danni sia negli edifici privati sia nelle strutture pubbliche comprese le chiese. A Pesaro, la situazione è forse meno drammatica ma l’elenco dei danni ugualmente lungo. Il sindaco Ricci ha parlato nei giorni successivi al sisma di danni per 30 milioni, ma la cifra è in difetto. Dice l’assessore Enzo Belloni che ha assistito alla riunione di ieri: "Da parte della Protezione civile regionale c’è la massima determinazione a chiedere l’estensione dello Stato di emergenza alla provincia di Pesaro e Urbino e a quella di Ancona. I danni sono stati tanti, le case hanno crepe anche nel nostro territorio e nessuno ha ricevuto ancora un centesimo di aiuto. Significa velocizzare la presa di coscienza della situazione che è sotto gli occhi di tutti. E’ caduto un pezzo di soffitto anche l’altro ieri nella chiesa di San Giovanni di via Passeri a Pesaro, e solo il caso ha voluto che non ci fossero sotto i cantori del coro perché i calcinacci sono finiti proprio lì. Quindi non possiamo perdere tempo, dobbiamo mettere in sicurezza palazzi e abitazioni e la dichiarazione dello stato di emergenza ci avvicinerebbe a quel risultato. Speriamo che i tempi della Protezione civile nazionale siano rapidi. Sono già passati oltre 4 mesi dal terremoto e non possiamo far finta che non ci sia stato".

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli al telefono ha detto: "So che la Regione Marche sta lavorando per arrivare al riconoscimento dello stato di emergenza. Avrebbe avuto un iter più rapido se le scosse fossero state di magnitudo 5 ma essendoci andati vicino, la volontà del presidente Acquaroli è di arrivare al riconoscimento di quello status. In tal caso, si arriverebbe ad un allungamento fino al 2025 del superbonus 110% anche per le Marche del nord, almeno per gli edifici che presentano danni. Quello che posso assicurare è la pienissima disponibilità della mia struttura tecnica a lavorare anche con i territori della provincia di Pesaro e Urbino e di Ancona per sanare le ferite di uno dei tanti terremoti della nostra regione".

ro.da.