"Sistemate tetto e cucina dell’associazione sordi a Ginestreto"

Sulla sede dell’Asd Sordi a Ginestreto, fruibile solo in parte, intervengono anche i consiglieri Michele Redaelli, Giulia Marchionni e Dario Andreolli, Daniele Malndrino: "E’ giusto chiedere all’amministrazione comunale – conferma Redaelli – di intervenire per la sistemazione dei locali dell’associazione. E’ una realtà che, a Ginestreto, porta avanti un lavoro prezioso, di cui usufruiscono anche fuori provincia. Basterebbe un intervento minimale per il tetto e la cucina. E’ un intervento, già promesso a parole dall’amministrazione, e atteso da oltre un anno".