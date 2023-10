Sistemi di videosorveglianza dopo la riforma Cartabia: convegno in Provincia

"Sistemi di videosorveglianza e infortunistica stradale dopo la ‘riforma Cartabia’" è il titolo del corso di formazione in programma oggi nella sala del consiglio provinciale Pierangeli (viale Gramsci 4), tenuto dalla ditta Mpm in collaborazione con la Provincia. L’iniziativa prevede dalle ore 8.30 la registrazione dei partecipanti, quindi i saluti istituzionali (ore 9), seguiti dai contributi dei formatori Anna Rita Montagna (comandante della polizia locale di Fano), Ugo Terraciano (docente di Tecniche investigative all’università di Bologna ed ex primo dirigente della polizia) e Gianluca Sivieri (comandante della polizia locale di Buccinasco e di Corsico). Il corso si rivolge al personale della Provincia e dei Comuni, oltre che alle forze dell’ordine.