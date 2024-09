Sit-in al Pronto soccorso. Liste d’attesa, ospedale: "La sanità è al collasso"

di Alice Muri

Sanità al collasso. Con questo slogan il Pd, insieme alle forze di maggioranza di governo della città, sono scesi in piazza ieri mattina per un sit-in di fronte al pronto soccorso di Pesaro per chiedere risposte alla Regione su diversi temi irrisolti che riguardano il sistema sanitario locale. Sul piatto la realizzazione del nuovo ospedale, la mancata presentazione dell’atto aziendale, lo spostamento dei dipartimenti di salute mentale, la situazione del pronto soccorso e quella delle liste d’attesa.

Una responsabilità che, secondo il sindaco Andrea Biancani, è politica: "A Pesaro la sanità è allo sbando – dice – e chiediamo un immediato cambio di passo. Sulle questioni irrisolte si lascia rispondere solo il direttore generale dell’Ast 1, Alberto Carelli, che ha tutta la mia solidarietà, ma che fine hanno fatto l’assessore Filippo Saltamartini e Nicola Baiocchi, presidente della Commissione sanità? A quattro anni dal voto non hanno fatto altro che annullare i progetti in corso". Il sindaco snocciola le problematiche già note, dalla ’Palazzina Covid’ "chiusa perché dedicata alle emergenze pandemiche, quando potrebbe essere usata per dare risposte al sovraffollamento del Pronto soccorso", fino al progetto del nuovo ospedale: "Dovevano partire a ottobre, ma manca ancora il progetto e non è stata fatta nemmeno la gara per individuare l’impresa. Così come manca l’atto aziendale: si dice che saranno mantenuti tutti i posti dirigenziali, sia sanitari che amministrativi. Ma invece di ottimizzare i servizi, vogliamo mantenere lo stesso sistema che non funziona?".

Ad intervenire anche il segretario del Pd, Giampiero Bellucci: "Non c’è ancora uno straccio di progetto sul nuovo ospedale – dice -. La struttura dovrà essere di 65 metri quadrati, con 500 posti auto, per un investimento di 150milioni. Stanno parlando di 2mila euro al metro quadro, una cifra con cui oggi non si costruisce nemmeno una casa". Poi il problema delle liste d’attesa, la cancellazione del progetto del centro per l’autismo e il dipartimento di salute mentale: "Spostarlo fuori Pesaro è assurdo. Le persone non sono dei pacchi" conclude Biancani.