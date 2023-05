Sit in contro i lavori in viale Cairoli "Confidiamo nella Soprintendenza"

di Anna Marchetti

"I nuovi scivoli di viale Cairoli sono la negazione della bellezza". Erano più di una cinquantina le persone che ieri pomeriggio hanno partecipato al sit-in in viale Cairoli contro il nuovo sottopasso che realizzerà Rfi con un finanziamento di 2milioni di euro, a cui il Comune ne aggiungerà altri 500mila. Sostanzialmente i lavori implicano l’allargamento del tunnel, che partirà dall’incrocio con viale Puccini (lato monte) per sbucare all’intersezione con via Gorizia (lato mare).

Criticata dai manifestanti la qualità architettonica dell’infrastruttura per costruire la quale saranno abbattute 15 piante (6 lato mare e 9 lato monte). "Un progetto segreto" lo ha definito Claudio Orazi di La Lupus in Fabula che ha organizzato la protesta. "Serve più rispetto per le piante e per i cittadini – ha fatto presente Vincenzina Turiani residente del Lido – l’amministrazione avrebbe dovuto presentare il progetto non solo ai commercianti ma anche ai residenti".

"Si interviene – ha aggiunto Orazi – in un viale storico, progettato negli anni ‘40, portando cemento dove ci sono gli alberi. Quello della gestione del verde è un problema che riguarda la gran parte dei progetti cittadini: si tagliano alberi ma non si sostituiscono". Sui "benefici delle piante per l’aria che respiriamo" ha insistito il coordinatore dell’Udc Fano, Stefano Pollegioni secondo il quale "si potevano individuare altre soluzioni per eliminare le barriere architettoniche senza necessariamente abbattere le piante".

Per il conte Lupo Bracci "si tratta di un’opera inutile in vista dell’arretramento della ferrovia". Il timore del consigliere comunale del gruppo misto Giampiero Pedini è che "l’intervento programmato non sia fatto a beneficio dei fanesi quanto serva a Rfi per rafforzare il ponte in vista della maggiore velocità dei treni, che neppure si fermeranno a Fano. Il problema delle barriere architettoniche si poteva superare con delle piattaforme per i disabili, che avrebbero potuto realizzare da tempo". Anche da Pesaro sono venuti a portare la solidarietà ai fanesi: "Uniamoci – ha detto Marco Pandolfi – se non vogliamo peggiorare la qualità della nostra vita". La speranza dei partecipanti al sit-in è che il progetto sia bloccato dalla Soprintendenza.