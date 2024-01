Sit-in dei genitori alla scuola Gentile: "Intervenite o teniamo i figli a casa"

di Marco D’Errico

"Se la scuola non sarà messa in sicurezza, i nostri figli resteranno a casa". Lo dicono i genitori degli alunni della scuola elementare "Gentile", in via della Marina, zona porto. Mamme e papà sono sul piede di guerra, dopo la caduta di un grosso pezzo di intonaco sui banchi, il 16 gennaio scorso, durante una lezione. Un episodio rispetto al quale ritengono di aver avuto dagli amministratori del Comune risposte "insoddisfacenti, superficiali", con ipotesi di interventi "poco efficaci".

Ieri mattina, al sit-in di protesta, c’erano decine di genitori dinanzi all’istituto, dove sono stati esposti alcuni cartelli con scritte che rivendicavano il diritto a una scuola sicura. Francesca Mattioli, rappresentante d’istituto dei genitori, è determinata nel chiedere risposte concrete: "Dopo le nostre ’Pec’ inviate al Comune – ha commentato – sono stati fatti solo piccoli interventi di manutenzione, sui quali noi genitori, anche in passato, abbiamo sempre dubitato. E il crollo avvenuto ci ha purtroppo dato ragione. Le nostre perplessità si sono rivelate fondate, considerato che gli interventi fatti sono stati palliativi, privi di effetto in termini di sicurezza".

I genitori hanno riferito di aver ricevuto ultimamente solo rassicurazioni generiche, sul fatto che l’aula interessata dal crollo è stata isolata, ma si sono detti "insoddisfatti e in apprensione". "Il crollo – aggiunge la rappresentante dell’istituto – ha provocato un tale boato nella scuola da essere scambiato per un terremoto. Si trattava infatti di un pannello fonoassorbente di 50x50 centimetri, precipitato dal tetto su alcuni banchi, ma che avrebbe potuto colpire gli alunni. Eppure, non ci sono stati forniti dettagli né foto di quanto accaduto. Ciò che sappiamo lo abbiamo appreso dalle testimonianze dei presenti. Dunque è mancata la trasparenza e la dovuta comunicazione. I genitori vogliono invece sapere la verità".

Il comitato di genitori è quindi ben determinato nel chiedere garanzie concrete riguardo la sicurezza, come sottolinea il portavoce del sodalizio, Alessandro Alpini, che osserva: "Sono cinque anni che segnaliamo infiltrazioni d’acqua piovana nel tetto dell’edificio dove si è verificato il cedimento, ma nessuno si è mai preoccupato di risolvere il problema". Appare quindi evidente, a detta dei genitori, che quanto accaduto sia stato annunciato da anni. Ne consegue la richiesta unanime di interventi seri e risolutivi, come pretende la rappresentante, Francesca Mattioli: "Sino ad oggi abbiamo sentito solo parole. Non abbiamo ricevuto nessuna garanzia, nessun documento scritto, che attesti i lavori compiuti e che dichiari la sicurezza dei locali. Servono fatti non parole – conclude –, vogliamo una scuola sicura, pretendiamo garanzie sulla bontà degli interventi che verranno messi in campo, altrimenti non autorizzeremo i nostri figli a rientrare in quella scuola".