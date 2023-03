Slitta ancora l’autopsia Non più martedì

Slitterà ancora l’autopsia sul corpo di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo di 27 anni ucciso con 13 coltellate da Michael Alessandrini per presunti motivi di gelosia. In un primo momento, era stato fissato per martedì 7 marzo ma quel giorno si potrà solo conferire l’incarico al medico patologo oltre che ricevere la nomina dei periti di parte. Successivamente verrà fissato il giorno per l’esecuzione dell’accertamento che potrebbe essere a giovedì prossimo. Il corpo si trova nelle celle frigorifero dell’obitorio di Pesaro in attesa dell’autopsia mentre la famiglia aspetta da quasi dieci giorni il nulla osta per dare sepoltura a loro figlio.