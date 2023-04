Slitta l’inaugurazione a Stacciola

A causa del previsto maltempo è stata posticipata di una settimana l’inaugurazione della pavimentazione a Stacciola, prevista per oggi. L’appuntamento è per domenica prossima, con lo stesso programma. Alle 16 l’avvio, con i disegni (lavabili) dei bambini sulla pavimentazione. Alle 16,30 la Fanfara dei Bersaglieri di Acqualagna; e alle 17 il taglio del nastro. Dei 200mila euro impiegati per l’opera, ben 35mila sono stati donati dal ‘Comitato cittadino Stacciola’ grazie ai ricavi della Sagra della Crescia.