Slot scassinate Coppia condannata

Scassinavano e ripulivano le slot del loro bar, il Miky’s Coffee di Fano, e poi denunciavano il furto. Ma il giochetto non è durato molto e, dopo averli portati sul banco degli imputati, ieri gli è costato anche la condanna. Che forse non sconteranno perché sono fuggiti all’estero, in Spagna. Tre anni, 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa, è andata alla coppia titolare del bar, marito e moglie (difesi dall’avvocato Raffaella Radi), italiani, di 48 anni, per furto aggravato. La coppia è stata condannata anche all’interdizione per 5 anni da pubblici uffici. Assolta la donna per la appropriazione indebita. Assolto per non aver commesso il fatto, quello che veniva considerato il "palo" dei loro colpi, un 68enne campano (difeso dall’avvocato Pamela Pasquini). C’era anche un quarto complice, un ucraino di 46 anni, che, assistito dall’avvocato Liana Pesaresi, ha chiuso il conto con i lavori socialmente utili.

e. ros.