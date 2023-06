Slot svaligiate Ma i ladri erano i titolari del bar

Nessun segno di scasso, l’allarme ancora inserito, ma le slot machine erano state svuotate. Per la procura, erano stati i due titolari del bar, il Miky’s Coffee di Fano, a simulare quei colpi, insieme a due presunti complici, un campano di 68 anni e un ucraino di 46. La coppia, un uomo e una donna italiani di 48 anni, nel frattempo è fuggita in Spagna. Ma ieri il processo contro di loro – furto aggravato in concorso e solo per lei, anche appropriazione indebita - è arrivato alle battute finali. Due anni e mezzo, la richiesta presentata dalla pm contro la coppia, non punibilità per tenuità del fatto per il 68enne, mentre l’ucraino ha ottenuto i lavori socialmente utili. Ma per la decisione del giudice Andrea Piersantelli bisognerà attendere il 12 luglio.

Secondo l’accusa, i quattro avrebbero messo a segno cinque furti per un importo totale di circa 14mila euro. Tutto sarebbe iniziato nell’ottobre del 2019 con il primo colpo durante dei lavori di manutenzione. Il 48enne, convivente della titolare, dopo aver disattivato l’allarme, avrebbe svuotato 3 slot machine. Stesso modus operandi per i due colpi di febbraio. Messo a segno il furto, riconsegnavano alla ditta le slot danneggiate. A luglio un nuovo furto con i due complici. Infine quello di agosto, protagonista la donna, per un bottino di 3400 euro. La polizia scoprì tutto dopo aver visto delle persone girare all’interno del locale chiuso. La coppia è difesa dall’avvocato Raffaella Radi, il campano dall’avvocato Pamela Pasquini e l’ucraino dall’avvocato Liana Pesaresi.

e. ros.